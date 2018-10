Epilepsziás rohamokkal küzd évek óta Tóth Andi

Tóth Andi nagyon nehezen viseli a stresszhelyzetet, emiatt előfordul, hogy pánikroham tör rá. Ez a Legbátrabb páros című műsorból is kiderült: amikor egy ketrecbe zárva eresztették víz alá, sokkot is kapott, néhány pillanatra felakadt a szeme is – írja a Bors.

Mint mondja, ez a stressz hatására előtörő pánikroham. „A stressz idézi elő, felakad a szemem, habzik a szám, ezek pedig az epilepszia jelei. (…) Néhány éve kezdődött, amikor megnyertem egy tehetségkutató műsort, majd Romániából Budapestre költöztem. A sok új inger, a nyomás és a stressz hozta elő ezeket” – árulta el a fiatal énekesnő, akinek azt tanácsolták az orvosok, hogy szedjen gyógyszereket, járjon kezelésekre, ám ő bízik abban, hogy idővel teljesen elmúlnak a rohamai.

Állítása szerint megtanulta már kezelni, ráadásul párja, Szabó Ádám is sokat segít neki.