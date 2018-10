Curtisék már dolgoznak a babaprojekten

29 évesen már készen áll a családalapításra Széki Attila, alias Curtis. Mint a Bors megtudta, a Majkával szakító rappernek és kedvesének, Krisztinek nemcsak az esküvő, hanem a családalapítás is napirenden van.

„Jövő augusztusban házasodunk össze, és igazi nagy lagzit tervezünk, kétszáz fővel” – árulta el Curtis, aki párjával nagyon szeretne már kisbabát is. „Tőlünk most már bármikor jöhet, mi melózunk rajta” – vallotta be a Csak show és más semmi sztárja, akinek az e heti adásban az egykori szépségkirálynő, Horváth Éva lesz a párja.