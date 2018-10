Liptai Claudia új külsőt és bomba alakot mutatott – fotók

Liptai Claudia és Ördög Nóra a Csak show és más semmi című műsor háziasszonyai. Mindkét műsorvezető fantasztikus formában van, de szemmel látható változás Liptai Claudián érhető tetten. A műsor második adásában szó szerint ragyogott, ami új külsejének is köszönhető: hosszú időn után levágatta a haját, az eredményt pedig közösségi oldalán is megmutatta követőinek. Nem mehetünk el szó nélkül amellett sem, hogy a műsorvezetőnek a citromsárga szín (is) fantasztikusan áll. A szuper ruhaválasztás és hajkorona mellett pedig csak hab a tortán a kétgyermekes anyuka alakja.

Ha lemaradtál volna a péntek esti show-ról, a videóra kattintva megnézheted a legjobb pillanatokat: