Jöhet a baba Weisz Fanniéknál

Végre örömhírről íratunk Weisz Fanni kapcsán! A huszonhat éves lány a nyáron ment férjhez szerelméhez, így sokan azt találgatták, vajon mikor jön már a baba? Kiderült, Fanni és férje dolgoznak az ügyön.

Több orvost is végigjártak a babaprojekt előtt, és mindegyikük egészségesnek találta a párt, de a legjobb hírt egy genetikus szolgáltatta. “Kiderült, hogy Fanni nem hordozza magában a siketség génjét. Ennek nagyon örülünk, de természetesen arra is fel vagyunk készülve, ha mégis siket babánk születik. Akkor sem esnénk kétségbe, sőt, lenne egy szuper siket anyukája, aki mindent megtaníthatna neki, és egy apukája, aki jól ismeri a jelbeszédet. Így szinte nem is venné észre, hogy egy kicsit más, mint a többiek” – idézi a Blikk Fanni férjét, Hajmásy Pétert.

Csak reménykedhetünk benne, hogy egy kisbaba újra össze tudja hozni Weisz Fannit és anyukáját, akik között már több éve fagyos a viszony.