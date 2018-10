Törőcsik Mari: “Nemsokára költözöm”

A BEST magazin kérdésére Törőcsik Mari a szokásos lendületével válaszolt, hogy is érzi magát mostanában.

“Köszönöm a kérdést, most éppen jól. Igazából hol jobban, hol rosszabbul vagyok, de ez már csak így van az én koromban. Megnyugtatok mindenkit, a kórházból már kijöttem. Csak egy rutineljáráon vettem részt, hogy erősebb legyek.”

A Kossuth-díjas színésznő ugyanis időről időre befekszik a szombathelyi kórházba vitamin-, és immunterápiára. Szüksége is van arra, hogy erőre kapjon, mert nehezen viselte a nyarat a hőmérsékletingadozás miatt. “Ugyan még konzultálnom kell az orvosommal, de arra készülök, hogy nemsokára felköltözöm egy időre Budapestre, mert Velemben ősztől már igen hideg van, a fővásorban pedig úgyis vár rám pár feladat.”

A terveiről is mesélt a BEST magazinnak Törőcsik Mari, akinek az ápolását is átszervezik majd erre az időre. Például a színésznő lánya is gyakrabban látogathatja.