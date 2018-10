Borbás Marcsi kiakadt az álhírek miatt

Borbás Marcsi a háziasszonyok egyik kedvenc közszereplője, így nem meglepő, hogy sokat írnak róla, az emberek imádják. Persze, azért a hírnévnek árnyoldala is van: többen is találgattak, mennyit is keres a Gasztroangyal műsorvezetője, azonban több olyan hír is napvilágot látott, miszerint nagyon sok pénzzel gazdagodik évente Borbás Marcsi. Ezeket viszont ő maga cáfolta és jogi lépéseket tesz az ügyben.

„A Magazin mai címlapján valótlan állítás szerepel, miszerint négyszázmillió forintot kerestem egy év alatt. Az állítás teljességgel hamis. A címlaphoz kapcsolódó cikk önmagával is ellentmondásba keveredve próbálja összemosni egy vállalat számviteli adatait a személyes keresetemmel. Az anyag a megkérdezésem nélkül készült. A címlap szerzői jogot sértve, engedély nélkül használja a közzétett fotót. A mai napon a Magazin címlapja miatt jogi lépéseket teszek” – írta a közösségi oldalán Borbás Marcsi.