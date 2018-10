Értetlenül áll a család a tragédia előtt, meghalt a legendás zenész

Tragikus hirtelenséggel elhunyt Oli Herbert, az amerikai All That Remains metálzenekar alapító-gitárosa. A 44 éves zenész haláláról először a TMZ számolt be, majd az együttes Instagram-oldalán is megerősítette a tragédiát.

Oli Herbert haláláról eddig semmi konkrétat nem tudni, családja is értetlenül áll a történtek előtt. Felesége, Beth, akivel tizennégy éve voltak házasok, arról ír néhai férje Facebook-oldalán, hogy Oli halálának körülményei még nem tisztázottak.

„Köszönöm mindenkinek a kedves gondolatokat és szavakat, de nem akarok részletekről addig beszélni, amíg nincs teljes képünk a történtekről” – írta a zenész özvegye.

Közben egyre több ismert zenész és művész fejezi ki részvétét Oli Herbert halálával kapcsolatban.

Michael Amottot, az Arch Enemy alapítóját „sokkolta” zenésztársa halálhíre:

Really shocked to learn of Oli Herbert passing away. AE and ATR toured together years ago and Oli always used to come out and see us play when we came through his area. The nicest guy. The metal community’s lost another great musician way too early. #RIPOliHerbert #AllThatRemains pic.twitter.com/B4CM5pKEbA — Michael Amott (@Michael_Amott) 2018. október 17.

Részvétét fejezte ki Cristina Scabbia, az olasz Lacuna Coil metálzenekar énekese is:

These are the news I would NEVER EVER want to give. I am deeply saddened by hearing that Oli Herbert from All that Remains passed away. I will always remember him as a very sweet, kind and… https://t.co/jMO84Ta0gT — Cristina Scabbia (@MissScabbia) 2018. október 17.

Lou Brutus rádiós, az US Rock Show házigazdája szerint Herbert „hatalmas zenész” és „fenomenális ember” volt, aki kiemelt vendégként többször is szerepelt a műsorában.

R.I.P. OLI HERBERT: I am shocked to learn of the death of my friend Oli Herbert of All That Remains. A tremendous musician, phenomenal guy and frequent guest on my show for many years. All my love to his family and to everyone in the band. I'm stunned. So long, Oli. #OliHerbert pic.twitter.com/ENzCWNOMRd — Lou Brutus (@LouBrutus) 2018. október 17.

Oli Herbert 1998-ban alapította a zenekart Phil Labonte frontemberrel. Az All That Remains azóta nyolc albumot adott ki, amelyek egymillió példányban keltek el világszerte.

Új albumuk november 9-én jelenik meg, decemberben pedig koncertkörútra indultak volna az Egyesült Királyságban.

BBC