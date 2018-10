Szerinted plasztikáztatott Kecskés Enikő, az új Miss Universe Hungary?

Nem is tudtunk róla, hogy megrendezik a versenyt, de szerencsére a győztest több helyen is láthattuk. A Miss Universe Hungary 2018-as győztese Kecskés Enikő, akinek már most hatalmas rajongótábora van. Szabadidejében leginkább a bangkoki versenyre készül, de azért mindig szán egy kis időt arra, hogy a követői kérdéseire válaszolgasson.

Íme, a válasz a sokak által feltett kérdésre:

Az első az, hogy hol töltöttem a szám. Napi sok üzenetet kapok ezzel kapcsolatban: NINCS töltve

– írta a közösségi oldalán Kecskés Enikő, aki további szépségápolási tippeket is adott a rajongóknak. A kérdésünk mégis az, hogy szerinted tényleg természetes a szája?