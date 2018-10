Micsoda meglepetés: újra összeáll a Romantic

Már többször felröppent a hír, hogy újra összeáll a legendás trió, de eddig nem lett belőle semmi. Most úgy látszik, 11 év után mégis úgy döntöttek, hogy színpadra lépnek együtt, sőt még egy videóklipet is készítettek. Kunovics Katinka annyit elmondott a Fem3Caféban, hogy egyelőre egy új dal van, de arról, hogy az milyen, még nem beszélt, meglepetésre készülnek. Azt is megtudtuk, hogy régi számokat is előadnak majd.

„Szeretnénk meghódítani az új generációt, ezért akartuk, hogy fiatalok is dolgozzanak velünk. Megváltozott a világ, régen lemezeket vettek az emberek, most pedig teljesen másról szól. Nemsokára elkészül az új klip, kíváncsiak vagyunk a fogadtatásra” – mondta az énekesnő. Gáspár Győzőnek sűrű hónapjai lesznek ezek szerint, hiszen a visszatérés mellett a Való Világ háttérműsorát is vezeti majd.