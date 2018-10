Janza Kata: „Egy baleset kellett, hogy visszakapjam a lányom”

Egy betegség, egy műtét vagy egy baleset sokszor megmutatja egy-egy emberi kapcsolat rejtett részleteit. Olyan érzelmek, soha ki nem mondott gondolatok kerülhetnek felszínre, amelyek korábban talán soha. Különösen így van ez akkor, amikor egy szülő aggódik a gyerekéért. A Budapesti Operettszínház színésznője és lánya, Janka nemrégiben éppen ezt élték át, amikor Janza Kata lányának egy ausztriai síbaleset után műteni kellett a térdét. A kórházban töltött napok, és a hetekig tartó gyógyulás ideje alatt anya és lánya úgy érezték, mintha visszarepültek volna az időben, és Pintér Janka nem egyetemista nagylány, hanem újra óvodás lenne.

„Sajnos Jankának nagyon rosszak a térdei, az egyik még néhány éve tánc közben sérült meg a másik pedig akkor, amikor idén síelni voltunk. Janka a gyerekpályán egy ugratón repült fel, és mivel szerencsétlenül érkezett a földre, elszakadtak a szalagjai. Azzal hívott: Anya, van egy kis baj. Aztán kiderült, hogy lábra sem tud állni. Megműtötték, de hiába van túl az operáción, valószínűleg hamarosan a táncban sérült térdét is operálni kell” – mesélte a Story magazinnak a színésznő.

Nemcsak Janza Kata szerint viseli jól a lánya a fájdalmat, de az orvosok szerint is. Janka a lábadozás idején az édesanyja segítségére szorult, amit a színésznőnek egy igazi időutazás volt.

„A műtét után egyáltalán nem terhelhette a térdét, így nekem kellett hoznom és vinnem mindenhova. Úgy éreztem magam, mint amikor kicsi korában jazzbalettre, meg külön angolra hordtam, és vártam rá a kocsiban. Most is ugyanígy vittem egyik helyről a másikra, és várakoztam. Ez a munka mellett meglehetősen fárasztó volt, de közben mégis élveztem, hogy visszakaptam a kislányom. Újra gondoskodhattam róla: ápoltam, fürdettem. A legviccesebb az volt, amikor hajmosás közben ugyanúgy sikoltozott, mint pici korában: vigyázz, csíp, belemegy a szemembe, adj egy törölközőt!”

A hosszú hetek aggodalma után Janza Kata egy kicsit fellélegzett, és most már nyugodtabban mesélt arról is, hogy a lányával hogyan alakult a kapcsolatuk. Valamint az is szóba került, mit gondol Janka az édesanyja fiatal szerelméről, Pesák Ádámról.