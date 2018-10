Hujber Ferenc Londonban él, gyerekeivel Szombathelyen találkozhat

Nyár közepén az NLCafé is megírta, hogy Hujber Ferenc Londonban pincérkedik, most pedig a hot! magazinra hivatkozva írja a Bors, hogy a színész hogy néhány havonta azért hazalátogat. „Szombathelyre, a szüleihez – mesélte a lapnak egy ismerős. – Pesten elég ritkán tartózkodik. Utoljára júliusban volt Magyarországon.” Az ismerős arról is mesélt, hogy Hujber Ferenc rendezte a kapcsolatát a családjával, és megállapodtak abban, hogy a gyerekekkel csak Szombathelyen találkozhat, olyankor Cynthia elviszi őket a nagyszülőkhöz Szentendréről.