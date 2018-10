Palvin Barbara fehérneműmodell lett

Október 8-án hosszas anyagot közöltünk a 25 éves Palvin Barbaráról, aki a nemzetközi modellszakmában olyan impozáns karriert futott be, amilyet magyar modell még soha az életben – az Instagramon például majdnem annyi követője van, mint amennyi Magyarország lakossága. Palvin Barbara szerepelt már egy sor neves divatmagazin címlapján, húzott már magára a világ legnevesebb divattervezői által megálmodott gúnyákat, és volt már Victoria’s Secret-modell is. Hát most megint az lesz, de nem csak bemutatós szereplésről van szó, a márka arca lesz. Itt az első fotósorozat, ezt mutatjuk is:

Ez volt a 2013-as bemutató: