Németh Kristóf ármánykodása gusztustalan vagy védhető?

Amióta A legbátrabb páros elindult, Németh Kristóf és a párja, Szikriszt Zita nyíltan felvállalta, hogy ők ezt nem csak egy jó kihívásnak tartják, igenis győzni szeretnének, ezért pedig mindent meg is tesznek. A játékokban kimagaslóan teljesítenek, és szerencse vagy teljesítmény, de a védettséget is megkapták eddig mindkét esetben. Úgy tűnik, mindezt elhomályosítja az, ahogyan Németh Kristóf viselkedik. A játékostársai közül már többen megjegyezték, hogy nincs egy őszinte pillanata sem, és folyton taktikázik, ezt amúgy a színész sem tagadta. Szerinte itt mindannyian ellenfelek, és minden lehetséges eszközt be kell vetni a győzelemért.

„Ebben a versenyben, ahol a győzelem a cél, minden megengedett, ami nem tiltott” – hogy Németh Kristófot idézzük, de még ezzel a mondattal nem is lenne semmi gond. A nézőket sem ez idegesítette fel, de sokan mélységesen csalódtak a színészben. A teljesség kedvéért idézzük azokat is, akik a sztár mellett állnak.

Íme néhány megjegyzés Németh Kristófról A legbátrabb páros kapcsán:

„Kristóf iszonyú gerinctelen módon játssza ezt a játékot, én úgy gondolom h ha a játékba ilyen módon tud viselkedni akkor ő kint is képes erre…”

„A Kristófnak abban igaza van hogy ez nemcsak egy játék hanem igenis egy verseny és azért valljuk be 1o milla az 1o milla….nem kevés pénz….persze igen….néha csúnya megnyilvánulásai vannak….és nagyon magas lovon ül….és persze a generációk…a fiatalok nyilván másképp fogják fel…ők még nem annyira fifikásak…”

„Kristóf játéka számomra visszataszító! A bariköztben sem kedveltem, mert úgy gondoltam, hogy Ő a való életben is ilyen és nem tévedtem. Ha az érdekei úgy kívánják, átgázol mindenen és mindenkin. Végtelen ellenszenves egy alak. A felesége is azért hagyta el, mert Ő tele volt érzelemmel és érzékkel az emberek felé, ez meg csak az önös érdekeit hajszolta. Ez a nő sem lesz sokáig mellette, az tuti. Öntörvényű, baromi nagyképű, de az kérdés, hogy mire. A mosolya sem őszinte.”

„Megnéztem a műsort, mert azt gondoltam, hogy arról szól, ami a címe. Mi a csodának kellett belekeverni ezt a gusztustalan ármánykodást? Miért nem lett volna elég simán a leggyengébben teljesítő párosnak távozni? Szabó Ádám, Tóth Andi, Singh Viki és a párja nagyot nőttek a szememben, minden elismerésem az övék! Pintér Tibor viszont egy nőgyűlölő undorító alak, Németh Kristóf pedig elképesztően kétszínű fazon, hányok tőlük!”

Miért nem lett volna elég simán a leggyengébben teljesítő párosnak távozni? Szabó Ádám, Tóth Andi, Singh Viki és a párja nagyot nőttek a szememben, minden elismerésem az övék! Pintér Tibor viszont egy nőgyűlölő undorító alak, Németh Kristóf pedig elképesztően kétszínű fazon, hányok tőlük!” „Tóth Andiéknak szurkoltam. Nem hisztis amúgy. Őszinték, mint a többi fiatal is a műsorban. Ne azt kelljen már nézni, hogy milyen álságos a Pintér meg Németh, ezért kár nézni.”

A színész viselkedését többen gusztustalannak minősítették, te hogy látod?