Már egyértelmű, miért nincs gyereke Macaulay Culkinnak – Ismerd meg Culkinékat!

A Culkin család története a showbusinessben nem Macaulay Culkinnal, hanem az apjával, Christopher Cornelius Culkinnal kezdődött, akit mindenki csak Kitnek hívott. Kit New Yorkban szeretett volna színész lenni, és fiatal korában végig a nagy áttörésért dolgozott, de ez sosem jött neki össze. A legjobb pillanatai, és egyben karriercsúcsai talán azok az időszakok voltak, amikor meg tudott élni színpadi színészként, de többnyire vállalnia kellett más munkákat is, hogy fenn tudja tartani magát és egyre népesedő családját. Barátnőjével ugyanis – aki sosem ment hozzá Kithez – hét közös gyermekük született: Shane, Dakota, Macaulay, Kieran, Quinn, Christian és Rory.

Ők kilencen egy négyszobás, lepukkant New York-i lakásban nyomorogtak, és a Culkin gyerekek általában úgy emlékeznek vissza a gyerekkorukra, hogy nagyon szegények voltak.

Kit ötlete volt, hogy a gyerekeit meghallgatásokra vigye, bár elsősorban legidősebb fiából, Shane-ből akart színészt faragni. De ha már amúgy is ment meghallgatásokra, időnként magával vitte valamelyik kisebbik fiát is – így került el Macaulay Culkin néhány kisebb színészi munka után a Reszkessetek, betörők! castingjára, a többi pedig már történelem. A kis Mack tízéves korára az apja minden olyan álmát véghezvitte, ami az öregének egy életen át nem sikerült, és ez nem kis feszültséget szított köztük. Ez vezetett végül a Culkin család szétrobbanásához.

A Culkin család és a siker árnyéka

Kevesen vannak, akik sok pénzhez jutnak, majd kellemes nosztalgiával gondolnak vissza azokra az időkre, amikor még szegények voltak, de Culkinéknál ez történt. Ők úgy érzik, sokkal boldogabban voltak azokban az időkben, amikor a pénz még nem szennyezte be a kapcsolataikat.

Kit és Mack anyja, Patricia egyaránt a fiuk menedzserei lettek, a srác jövedelmének 15 százaléka vándorolt a zsebükbe. A sikerekkel együtt viszont Kit és Patricia viszonya egyre feszültebbé vált.

Papíron ugyan mindketten menedzserek voltak, valójában mindenről Kit döntött, aki totális hatalommániásként uralta nemcsak a családi életüket, hanem Macaulay karrierjét is. Amennyire a hollywoodi producerek és rendezők szerettek a kis Mackkel dolgozni, annyira utáltak együttműködni az apjával. Legendás eset, amikor Kit azzal zsarolt ki egy szerepet a fiának a stúdiótól, hogy Mack csak akkor vesz részt a Reszkessetek, betörők! második részében, ha a másik filmet (A jófiú) is megkaphatja. Otthon olyannyira feszült lett a viszony Kit és Patricia között, hogy Macaulay örült is, ha el kellett utaznia egy filmforgatás miatt. Ilyenkor ugyanis az apja mindig elkísérte, és legalább tudott biztosítani néhány nyugis hónapot az anyjának és a testvéreinek, akik közül egyedül a legkisebb, Rory volt az, aki nem sokat észlelt az otthoni problémákból. Később ugyanakkor már azt nyilatkozta: nagyon kellemetlen volt számára, hogy a kortársai – akik vele ellentétben elolvashatták a sztárpletykákat az újságokban – sokkal többet tudhattak a családi ügyeiről, mint ő…

Válik az apa, válik a fia

Macaulay Culkin sikersorozata öt éven át, 1990 és 1994 között tartott, és pont ennyi idő kellett ahhoz is, hogy a szülei házassága teljesen tönkremenjen. Az édesanyja megindította a válópert, és egy többéves, elhúzódó gyermekelhelyezési procedúra kezdődött a szülők között, amiben jobbára ügyvédeken keresztül kommunikáltak egymással. A folyamat a kis Macket annyira megviselte, hogy hátat fordított Hollywoodnak is, és évekig egyáltalán nem vállalt szerepeket. Különösen nehezére esett, hogy a konfliktus középpontjában az ő jövedelme és a vagyona feletti rendelkezés joga állt, a legnehezebben pedig azt dolgozta fel, amikor több millió dollár volt a bankszámláján, de kis híján kilakoltatták őket, az anyja ugyanis az összes pénzét ügyvédekre és pereskedésre költötte, a fia számláján lévő összeghez pedig csak úgy férhettek volna hozzá, ha mindkét szülő a beleegyezését adja, de Kit nem akarta pénzhez juttatni a feleségét…

Végül Mack 17 éves korára elérte, hogy az anyját és az apját is eltiltsa a számlájától, és egyedül rendelkezhessen a tekintélyes vagyona felett. Ez volt az a pillanat, amikor Macaulay örökre szakított az apjával: annyira megutálta az örökké fölötte basáskodó Kitet, hogy minden kapcsolatot megszakított vele. A régi családja helyett gyorsan újat is alapított: mindössze négy randi után elvette feleségül a barátnőjét, Rachel Minert, de a románc nem tartott túl sokáig – 1998-ban házasodtak, 2002-re pedig el is váltak.

Csillogásból agorafóbia

Mire lezárult a nagy családi pereskedés, és Macaulay Culkin készen állt volna a visszatérésre a kétezres években, Hollywood zárta be előtte a kapuit. A kis, aranyos srácból fiatal felnőtt lett, és Mack ezen verziójában a stúdiók már nem látták az üzletet: továbbra is mindenki a kis Kevin szerepével azonosította őt, ezért a rendezők nem tolongtak azért, hogy szerződtessék őt.

Bár komoly szakmai sikerek nem vártak rá, a magánéletben azért boldog volt: összejött, és kilenc évig együtt járt Mila Kunisszal, zenélgetett, alternatív művészeti projektekben vett részt, és mivel nem szórta el a gyerekként megkeresett pénzét, sosem szűkölködött. Amikor 2004-ben letartóztatták drogbirtoklásért, elterjedt ugyan róla a pletyka, hogy lecsúszott drogossá vált, de ez saját bevallása szerint sosem volt igaz. Egyszerűen csak fiatal volt, szeretett meginni pár sört és szívni egy kis marihuánát a haverjaival, ennyi az egész. Az ismertsége viszont egyre nagyobb teherré vált számára. Nemcsak ő, de a barátnője, Mila Kunis is nehezen viselte a rajongók letámadásait, és Mack szép lassan agorafóbiássá vált, egyre kevésbé szeretett kimozdulni otthonról. És lőn, itt a magyarázat arra, hogy miért annyira falfehér minden fotón Macaulay Culkin bőre…

Utóélet

Míg Mack a gyerekkora árnyaival küzdött – ennek köszönhető, hogy végül Kunis szakított vele –, addig a színészi ambíciókat tápláló testvérei a bátyjuk példájából tanulva meg sem próbáltak sztárokká válni. Az öccse, Kieran például egy interjújában elmondta, hogy a bátyja példáján látta, mi a különbség a sztárok és a színészek között, és az előbbi élet egyáltalán nem volt vonzó számára. Egyszerűen csak foglalkoztatott karakterszínész akart lenni, semmi több. Ez az álma össze is jött: olyan filmekben láthattuk, mint a Scott Pilgrim a világ ellen vagy az Árvák hercege, és folyamatosan foglalkoztatják színészként. Ha valakinek, talán a legkisebb Culkinnak, Rorynak lehet esélye a bátyja nyomába érni: a família legjóképűbb tagja olyan filmekben csípett meg fontos szerepeket, mint a Sikoly 4 vagy a Lords of Chaos, de a tévében is gyakran foglalkoztatják (pl. a Castle Rock című sorozatban).

Eközben Mack is dolgozik még színészként, de elég visszafogott tempóban: látszólag nem készül nagy visszatérésre. Persze ha mond vagy tesz valami érdekeset, annak még ma is nagy hírértéke van, ám úgy fest, ő már örökre megmarad az embereknek a Reszkessetek, betörők!-filmek Kevinjének. És ez még olyankor is igaz, amikor azzal gyanúsítgatják, hogy ő a donorapukája Michael Jackson egyik gyerekének, amit egyébként mindig is tagadott. De ha már itt tartunk, zárásul tisztázzuk azt is, hogyan áll a gyerekkérdéssel Macaulay Culkin: elmondása szerint nem igazán vágyik az apaságra, az elcseszett gyerekkora túl sok fájó emléket idéz fel benne ahhoz, hogy kedvet kapjon a családalapításhoz. Már önmagában az is sokatmondó, hogy ugyan heten vannak testvérek (egyikük, Dakota autóbalesetben elhunyt), de egyiküknek sincs még gyereke.