Kozák Danutát erősebbé tette az anyaság

Kozák Danuta kislánya nyáron múlt egyéves, az édesanyja pedig mindössze három hónap babázás után visszatért a vízre. Ötszörös olimpiai bajnok kajakozónk úgy véli, többek között annak is köszönheti az aranyéremesőt, hogy az anyaság még erősebbé tette, s rájött, számára nincs lehetetlen! A sportolóról kiderült, hogy nemcsak a szakmájában és az anyaságban sikeres, de bizony a házimunkában is megállja a helyét.

„Azt is mondhatnám, hogy a csavarhúzó a barátom! Jól ismerem… Amúgy nem okoznak nehézséget ezek a dolgok, nem gondolom, hogy ez csak férfimunka. Persze ami sérülésveszélyes, azt a férjem nem engedi megcsinálni” – kezdte Kozák Danuta a Poli-Farbe sajtótájékoztatóján, majd azt is elárulta, hogy a konyhában is gyakran tevékenykedik.

„Szeretek főzni és új dolgokat kipróbálni. Ami jól sikerül, azt túl sokáig esszük, aztán elfelejtjük… (nevet) Amit a specialitásomnak nevezhetek, az az afrikai harcsából készült lasagne” – mondta a sportolónő, majd az anyaságra, gyermekére is kitért. „Mostanában kezd olyan mozgékony lenni, mint amilyen én voltam gyerekkoromban. Zora mindig tud valami újat mutatni magából, jó látni szülőként, ahogy felfedezi a világot. Ez egy nagyon izgalmas korszak. Egyre okosabb és ügyesebb” – büszkélkedett a kajakozó.