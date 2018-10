Will Smith könnyek között mesélt arról az időszakról, amikor majdnem tönkrement a házassága – videó

Könnyek között vallott házassága egykori válságáról Will Smith a Facebook internetes talk show-jában, a Red Table Talkban. Az adáshoz még csak az előzetes jött ki, de már ebből is sok minden kiderült: például az, hogy Will Smith és Jada Pinkett Smith 21 éves házasságának voltak nagyon sötét pillanatai is.

Volt olyan, hogy anyukád 45 napon keresztül folyamatosan csak sírt. Tudom, mert naplót vezettem róla. (…) Azt hiszem ez volt a legrosszabb időszak a házasságunkban. Úgy éreztem, kudarcot vallok

– mondta az ötvenéves híresség a műsorban lányának, Willow Smith-nek, mire Jada egy félmosollyal a szája sarkában rávágta: „Néhány napot kihagytál!”

A műsorban Will Smith, Jada Pinkett Smith, Willow Smith és Jada édesanyja, Adrienne Banfield-Jones beszélgetnek majd az életükről.

Az előzetesben egy olyan pillanat is szerepel, amikor Will Smith kijelenti, hogy ő és Jada már nem is gondolnak úgy magukra, mint akik házasok – sokkal inkább „élettársak”.

Kattints a lejátszáshoz!

(Daily Mail)