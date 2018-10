Visszatér az X-Faktorból kidobott Mirjam

Már többször előfordult, hogy egy-egy versenyző nem tűrte túl jól a mentorok kritikáját az X-Faktorban, de tettlegességig mindeddig nem fajult a dolog. Az előző adásban erre is sor került: Rónai Judit Mirjam teátrális bemutatkozása kudarcba fulladt. A call centeresként dolgozó hobbiénekes még egy saját lemezt is adott a mentoroknak, akiknek azonban nem tetszett a produkció, ennek pedig hangot is adtak. Na, ezt viszont már nem tűrte Mirjam, aki Radics Gigi felé hajította a mikrofont.

Az internet világa felkapta Mirjamot, rengeteg eseményt hoztak létre a trollok, hogy tovább öregbítsék a versenyző hírnevét. A saját dalát is előadó nő most visszatért egy szám erejéig, amit a Fókusz stábja meg is örökített.

„Nem sikerült túl jól ez az X-Faktor-os este, nem éreztem jól magam egyébként. Szédültem, meg minden problémám volt, jobb lett volna, ha saját dallal megyek” – mondta Mirjam, aki még egyszer, utoljára elénekelte a nézőknek a dalt.