Szőcs Reni még életében nem volt ennyire rosszul

Most vasárnap láthattuk a Sztárban sztár első részét, és minden szereplő kitett magáért, olyannyira, hogy megkockáztatjuk: az idei évad kezdett a legerősebben. Második fellépő Szőcs Renáta volt, aki Rúzsa Magdi dalával indította a Sztárban sztáros szereplését, amit profin végigcsinált. Pedig néhány nappal korábban meg kellett szakítania a próbát, mert olyan fájdalmai voltak.

„Előtte való nap rosszul éreztem magam, picit mintha felfáztam volna, gyorsan este vettem egy meleg fürdőt és aztán elaludtam. Reggel nem volt vészes a közérzetem, de aztán ahogy megkaptam a sminket és a kiegészítőket a produkcióhoz, nagyon rosszul lettem, megkockáztatom, hogy életemben nem voltam még ilyen rosszul. Szerencsére már azelőtt való nap feliratkoztam a nőgyógyászhoz, hogy vizsgáljon ki, mert tudtam, hétvégére így nem maradhatok. Mivel a próbán volt egy kis csúszás, esélytelen volt, hogy elérjek a nőgyógyászhoz, de nem tehettem meg, hogy nem megyek el” – mesélte az NLCafénak Szőcs Renáta, aki végül úgy, ahogy volt, próba közben indult el az orvosához, amivel nem kis feltűnést keltett.

„A szerkesztők átszervezték a próbát, hogy a kamerapróbáig beleférjen az orvos is. Szóval Rúzsa Magdinak öltözve elindultam, végig a városon át, a nőgyógyásznál ez elég kellemetlen volt, nem ismert fel, a gyógyszertárban is nagyot néztek az emberek hogy Uram Atyám, mi ez a teremtés, volt olyan, aki Magdinak hívott, hallottam, ahogy összesúgtak a hátam mögött, hogy nézd, az ott a Rúzsa Magdi! Körülbelül egy és fel órát furikáztunk a városban, a taxisok is eléggé meg lehettek lepődve a hatalmas parókám láttán, azt hitte álnéven rendeltem az autót.”

A vasárnapi fellépésre Szőcs Reni már lényegesen jobban érezte magát, igaz, fájdalmai még voltak, és csak reméli, hogy ez nem érződött a teljesítményén.