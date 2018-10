Szalay Bence csúnyán lejáratta Csonka Andrást

Szalay Bencének Csonka András Ding-Dong című slágerét kellett előadnia a Szenzációs Négyesben, amire, valljuk be, nem sokat gyakorolt, ami meg is látszott a produkción. Gyakorlatilag végig halandzsázott, és a táncmozdulatokat sem sikerült elsajátítania, ami nagyon rosszul esett a dal eredeti előadójának, és ennek hangot is adott.

„Természetesen minden paródiát szívesen fogadok, nagyon szeretem ezt a műfajt. Bencét egy nagyon tehetséges fiatalnak tartom, kedvelem is. De ha ez a produkciója nem egy rövidzárlat volt, márpedig nem az volt, akkor bizony tiszteletlenség. Ez egy olyan típusú műsor, amiben ennél extrémebb feladatok is vannak, mindet 100 százalékosan kell teljesíteni. Végig halandzsázott, a szövegben egyetlen szó sem stimmelt, és ha engem csak minimálisan meg akar idézni, akkor legalább a tánckarral együtt mozog” – mondta a Borsnak Csonka András.

Szalay Bence elnézést kért, de nem a lapon keresztül akart üzenni versenytársának. „Andrással személyesen szeretném intézni a konfliktust, nem a nagy nyilvánosság előtt, levélben kérek tőle elnézést a kellemetlenségért, amit okoztam vasárnap este.”