Sárközi Ákos eljegyezte a szerelmét

Sárközi Ákos egy évvel ezelőtt költözött el a volt feleségétől, akitől egy kislánya született. A Konyhafőnök séfje nemrég a rajongóinak is bemutatta a barátnőjét, bár egy ideig eléggé homályosan fogalmazott vele kapcsolatban, csak sejteni lehetett, hogy nem csak munkakapcsolat köti össze őket. A séf barátnője pedig nem más, mint a híres festőművész, Szegedi Éva, aki most már nem csupán a párja, hanem a menyasszonya.

Bár Sárközi Ákos a hivatalos közösségi oldalán még nem jelezte a rajongók felé, hogy szintet lépett a kapcsolatuk, a saját oldalukon látszik, hogy eljegyezték egymást. Méghozzá nem is akárhogyan: a Borkonyha séfje egy plakátot tett ki az egyik utcában, amelyre a következőket írta: ,,Életem utolsó pillanatáig imádlak Évi! Remélem, a feleségem leszel?!”

A festőművész természetesen igent mondott, úgyhogy nemsokára az esküvőre is számíthatunk, hiszen a közeli barátok szerint is óriási a szerelem – mondjuk, ez a képekből is tisztán látszik.

Sőt, nemrég még közös tetoválást is csináltattak: