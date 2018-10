Palácsik Lilla: „A bizonytalanság rémisztő volt”

A legbátrabb páros első adása csak ízelítő volt, a feladatok egyre nagyobb kihívást jelentenek a játékosoknak, több szempontból is. Palácsik Lilla és férje, Visváder Tamás nagy elánnal vetették bele magukat a megmérettetésekbe, hogy maguknak és másoknak is bizonyítsanak. Az első adásban úgy tűnt, mintha ketten bármire képesek lennének, jól működtek együtt.

A ma esti adásban a Parapózna feladat azonban okozott némi meglepetést a Visváder-Palácsik párosnak:

„Első hallásra nagyon izgalmas volt, hogy a tűz és a víz után most a levegőben is bizonyíthatunk, de amikor megláttam, hogy mi a konkrét feladat, azért nekem is összeszorult a gyomrom. Több mint 100 méter magasan kimászni egy póznán a tenger felett, aminek a végén ráadásul egy nem túl kellemes meglepetés várt minket… Azért ez eléggé embert próbáló” – mondta Palácsik Lilla az NLCafénak.

Ezzel viszont nem ért véget a megpróbáltatásuk. A legbátrabb páros első adásából kiderült, hogy amikor a játékosok fellélegeznének, akkor jön a következő csapás. Ezúttal a Mélytengeri zuhanás feladattal sokkolták a bent maradt hat párost, ami elsőre talán nem is tűnik annyira keménynek. Pedig…

„Miután tiszta erővel belecsapódsz a vízbe, 3-4 méter mélyről még ki is kell halásznod a tengerből egy kulcsot ahhoz, hogy tökéletesen hajtsd végre a feladatot. Ami nekem itt a legnagyobb izgalmat jelentette, az az volt, hogy nem tudtam mikor nyílik ki alattam a csapóajtó… Nem láttuk, mikor melyik kart húzzák meg, és ez a bizonytalanság rémisztő volt. Aztán amikor szétnyílt, akkor mondhatom, hogy fent maradt a lelkem, én pedig a vízbe zuhantam…”