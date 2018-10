Meghan Markle Diana hercegnő ékszereit viselte terhessége bejelentése napján

A tegnapi nap nagy híre, hogy Meghan Markle és Harry herceg bejelentette, májusban kisbabájuk születik. Ahogyan az ilyenkor lenni szokott, a bulvárlapok azonnal rápörögtek a témára, a fogadóirodák pedig már azt is elkezdték találgatni, vajon melyek a legesélyesebb nevek a brit királyi család legújabb tagjának.

Ahogyan megírtuk, a kedvencek között szerepel a Diána is, most pedig úgy tűnik, még nagyobb eséllyel lehet majd fogadni erre a névre, kiderült ugyanis, hogy Meghan Markle a nagy bejelentés napján Diana hercegnő fülbevalóját és karkötőjét viselte. Meghan már korábban is viselte ezeket az ékszereket, azt azonban, hogy ebben a fontos pillanatban rájuk esett a választása, sokan jelnek vehetik.

Ti mit gondoltok?

(People.com / Szeretlek Magyarország)