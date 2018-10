Indul a ValóVilág 9!

Kilencedik alkalommal népesül be a ValóVilág villája alig több mint két hét múlva – olvasható az RTL Klub honlapján. A villát most is, ahogy minden évben, grandiózus show keretében nyitják meg, a műsort Nádai Anikó és Puskás Peti vezeti.

Az RTL II-n november 4-én induló show-ban ezúttal sem lesz hiány izgalmas karakterekből és váratlan fordulatokból. Ráadásul a villalakókat több újítás is várja majd, ami még fordulatosabbá teszi a játékot, melynek tétje idén 36 millió forint.

A műsort november 5-től naponta este tíztől kísérhetik figyelemmel a műfaj iránt érdeklődők, és nem marad el az afterparty, azaz a BeleValóVilág sem, amit Baukó Éva és Gáspár Győző vezet majd.