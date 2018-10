Így nézhet majd ki Harry herceg és Meghan Markle gyereke

Alighogy bejelentette a Kensington Palota, hogy Meghan Markle és Harry herceg első gyermeküket várják, máris elindultak a spekulációk az érkező trónörökös nevét és kinézetét illetően.

Most egy washingtoni törvényszéki grafikus, Joe Mullins is beszállt az érkező királyi utód külsejére vonatkozó jövendőmondásba. Mullins munkaidőben súlyosan károsodott holttestek, illetve hosszú ideje eltűnt gyerekek arcképének rekonstrukcióját végzi.

Szabadidejében pedig szívesen készít jósló rajzokat hírességek utódairól: a szülők vonásai alapján igyekszik megkonstruálni, várhatóan hogy fog majd kinézni a csemete. Tom Cruise és Katie Holmes gyerekét például egész ügyesen megrajzolta. Igaz, a kicsi lány lett, nem pedig fiú, de a rajzon látható kisfiú vonásaiban egyértelműen felismerhető Suri Cruise.

What will Prince Harry and Meghan Markle's baby look like? A forensic artist gives us a glimpse of the future royal~ https://t.co/qQnYzc27Yl pic.twitter.com/keiyICSN0q