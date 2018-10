Donald Trump esernyővel várta a feleségét, de végül inkább ázni hagyta – videó

Donald Trump amerikai elnök és Melania Trump first lady a napokban Floridába utazott, ahol az elmúlt héten a Michael hurrikán borzalmas pusztítást végzett. Trumpék több katasztrófa sújtotta települést is meglátogattak, Melania Trump pedig interjút is adott az egyik helyi tévécsatornának.

Trump egy esernyővel várta feleségét egy rakás riporter társaságában, Floridában ugyanis még mindig esik az eső. Ahelyett azonban, hogy a first lady feje fölé tartotta volna az ernyőt, Trump inkább a riporterekhez fordult, és ázni hagyta Melaniát.

A kínos pillanatot videóra vették. A felvételen jól látszik, hogy Melania Trump egy pillanatig zavartan várja férjét, nem számított ugyanis rá, hogy az beszél majd a riporterekkel. A házaspár ezután karöltve távozott, Trump azonban még ekkor is úgy tartotta a családi méretű esernyőt, hogy az véletlenül se védje feleségét az esőtől…

(hvg.hu)