Danis Lídia: „Az ő kacagása és kritikája nekem mindennél többet ért”

Mintha rá írták volna Zsuzsi szerepét a Bogaras szülőkben, de ugyanezt mondhatnánk Danis Lídia Aranyéletben nyújtott alakításáról is, és a legjobb az, hogy a két szerepben semmi hasonlóság sincs. A TV2 sorozatában szerepelni, na az valóságos öröm munka volt a színésznőnek, akit meglepett, hogy romaként sokáig nem találták meg az ehhez hasonló karakterek.

„Az utóbbi években azért már forgattam olyan produkciókban, amelyekben önazonosan vehettem részt, és most ez egy újabb állomás. Kedvemre való ez a karakter, nagyon humoros”– mesélte az NLCafénak Danis Lídia, akiben a Bogaras szülők két rendezője, Fazekas Csaba és Spáh Dávid is nagyon megbízott.

Annak idején az Aranyéletbe nem roma karaktert kerestek Jakab Erika szerepére, egyszerűen az alakítása fogta meg a rendezőt, de a Bogaras szülők esetében más volt a helyzet. Ezt a fajta megmérettetést élvezi Lídia a munkájában leginkább.

„Az Aranyéletben a karakterem nagyon távol áll tőlem emberileg, így komoly szakmai kihívást jelentett, de mindennap hálát adok, hogy velük dolgozhattam. A Bogaras szülők is örömmunka volt, ott azonban inkább azon gondolkodtunk, hogy a karakterek humorának az arányait, mértékét hogyan lőjük be. Ilyen módon nem is lehet összehasonlítani a kettőt.”

Az első rész után legtöbben Danis Lídia nevére kerestek rá a különböző internetes oldalakon, szóval az elmondható, hogy nyomot hagyott a nézőkben. Megkérdeztük, szerinte mivel fogta meg az embereket.

Erről nem is tudtam, ez számomra is megdöbbentő, és egy talány. Nem tudom mi az oka, de nagyon jólesik a lelkemnek.

Talán az jön át a képernyőn, hogy Lídia mennyire szerette ezt a munkát. Ebben nem csak az játszott közre, hogy a karakterét érdekesnek találta, de az is, hogy a forgatáson jó volt a hangulat, pedig a rekord idő alatt készült sorozat.

„Például Takács Nóra Diánával – aki szintén az egyik szülőt alakítja, Marit –, nem ismertük egymást a forgatások előtt, de a mai napig mindennap beszélünk telefonon, és szerintem életre szóló kapcsolat alakult köztünk. Ónodi Eszterrel korábban dolgoztam már, vele egy levegőt szívni minden pillanatban öröm, megtiszteltetés és óriási tanulás. Magyarország egyik legnagyobb színésznőjének tartom.”

Lídiának számít a kollégia véleménye, örül, hogy a rendezők elismerik a tehetségét, de legalább ugyanennyire fontos az is, mit szól a családja. Kiderült az is, kinek a kritikájától tart a leginkább.

„A nővéreim, akik Sopronban élnek nagyon jókat nevettek mikor látták az első részt, és ez nekem sokat jelent. A kisfiam aznap este megvárta a kezdést, pedig ritkán néz tévét, de az ő kacagása és kritikája nekem mindennél többet ért.”