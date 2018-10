Beszólt a babahordó James Bondnak a bunkó brit műsorvezető

A Britain’s Got Talent tehetségkutatóból ismerhetik a legtöbben a brit Piers Morgan műsorvezető-újságírót, ő volt ugyanis a zsűri egyik tagja még 2007-ben, amikor Paul Potts kápráztatta el a világot. Morgan azóta szerencsét próbált az Egyesült Államokban is, de csúnya lebőgés lett a vége, így végül egy brit reggeli beszélgetős műsorral volt kénytelen beérni, ahol már több ízben sikerült kiakasztania a nézőket és műsorvezetőtársait is. Korábban arról vált hírhedtté, hogy a sajtótörténelem talán egyik legundorítóbb ügye miatt rúgták ki egykori munkahelyéről: a Daily Mirror-botrány lényege röviden az volt, hogy a lap több híresség hangpostafiókját is feltörette, hogy így jusson szaftos pletykákhoz. Az ügyet végül Hugh Grant közbenjárásával sikerült felgöngyölíteni.

Piers Morgan ezenfelül sikeresen beszólt már Meghan Markle féltestvérének, Tess Holiday plus size modellnek, de tett már undorító megjegyzéseket a #metoo-mozgalom kapcsán is. Most pedig Daniel Craigbe, a jelenlegi James Bondba sikerült beleszállnia Twitteren, rendkívül ízléstelenül. A műsorvezető ugyanis az alábbi fotót töltötte fel Twitter-oldalára, a következő megjegyzéssel: „Ó, 007-es, hát már te is?….” Két hashtaget is mellébiggyesztett, az első a #papoose, amely a magyarul csak „kenguruként” emlegetett babahordozó angol megnevezése, a másik pedig az #emasculatedBond, amely nagyjából annyit tesz: férfiasságától megfosztott Bond.

Morgan bizonyára arra próbált meg ezzel utalni a maga kevéssé elegáns módján, hogy a kőkemény szuperügynök imidzsébe – szerinte – nem fér bele, hogy Craig esetleg az apai teendőit is ellássa. Szerencsére több se kellett az internet népének, akik gyakorlatilag leszedték a keresztvizet a műsorvezetőről. Csak néhány igazán szép példát mutatnánk ezek közül.

Ahaha, Piers, you flaccid old dick. I’ve seldom been happier in my life than when walking around with my babies strapped to me. What a loss for you that you’re too much of a man to be a dad. pic.twitter.com/PE6V5OrXBn — Nathan Fairbairn (@nathanfairbairn) October 15, 2018

„Piers, te lottyadt öreg pöcs. Ritkán voltam boldogabb életemben, mint amikor a gyerekeimet magamra szíjazva sétálgattam. Számodra veszteség, hogy te túlságosan férfi vagy ahhoz, hogy apa lehessél” – írja Nathan Fairbairn.

„Csókold meg a seggem, Piers” – reagált tömören Bart Hubbuch.

Piers Morgan should challenge Daniel Craig to a fist fight to see who is more masculine. All proceeds go to charity. — Eric Rosswood (@LGBT_Activist) October 15, 2018

„Piers Morgan hívja ki Daniel Craiget egy bokszmeccsre, hogy eldöntsék, ki a férfiasabb kettőjük közül. A jegyek árát jótékony célokra lehetne fordítani” – állt elő egy hibátlan javaslattal Eric Rosswood.

A végére pedig egy Elfie nevű felhasználó reakcióját hagytuk, aki ugyan nem írt semmit, de két fotó közlésével segít abban, hogy el lehessen dönteni, ki a férfiasabb Daniel Craig és Piers Morgan viszonylatában.