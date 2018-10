Hivatalossá vált Chris Pratt és Anna Faris válása, az egykori álompár aláírta ugyanis a válási papírokat – jelentette a TMZ.

A bulvárlap szerint Pratt és Faris hatéves kisfiuk kapcsán a közös felügyeletben egyezett meg, a vagyonuk elosztásáról pedig még annak idején házassági szerződést kötöttek.

Chris Pratt és Anna Faris még tavaly augusztusban jelentették be, hogy elválnak egymástól. Elmondásuk szerint nagyon keményen próbálkoztak, de be kellett látniuk, hogy a házasságuk nem működőképes. „Még most is szeretjük egymást, és mindig örömmel gondolunk az együtt töltött időnkre, és továbbra is mélyen tiszteljük egymást” – írták közös közleményükben.