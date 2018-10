Weisz Fanni lányokat véleményezett

A háromnapos rendezvény során a résztvevők nem csupán a külsejüket, de belső értékeiket, saját gondolataikat is bemutathatták a zsűritagoknak. A rendezvény beharangozója és folyamatos tájékoztatója során közvetített üzenetek sok résztvevőnél célba értek, ami a hölgyek bemutatkozása során is kiderült. A versenyre való felkészülés során a hölgyek a Model & More nyílt napján is részt vehettek, ami hatalmas segítség volt számukra a végső megmérettetés előtt.

„A döntőbe került lányok egytől egyig csodásan szerepeltek, nehéz volt kiválasztani közülük a legszebbet. Az értékelésnél az egyik legfontosabb szempont az volt, hogy ki mennyire van békességben a saját külsejével, mennyire mozog és viselkedik természetesen egy-egy rendhagyó szituációban” – mondta Weisz Fanni, szépségkirálynő és modell, a zsűri egyik tagja.

Fekete Dávid énekes így fogalmazott az esemény kapcsán: „A lányok nemcsak szépek, de kedvesek és felkészültek is voltak, látszott, hogy komolyan vették a verseny értékének közölnivalóját. Nehéz volt a döntés, de valakinek mindig nyerni kell” – mesélte az énekes.

A versenyt végül Balogh Eleni nyerte, akinek első és második udvarhölgye Macsári Dzsenifer és Varró Virág lettek. A pesti illetőségű szépségkirálynő hobbija a modellkedés, és jelenleg még tanul.