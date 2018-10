Ilyen szeretetben készült Harry herceg és Meghan Markle a nagy bejelentésre

Fotósorozat készült arról, ahogy Meghan Markle és férje, Harry herceg kéz a kézben sétálnak Sydney-ben röviddel az előtt, hogy bejelentik: kisbabát várnak. A The Sun szerint Harry óvóan kíséri az állapotos Meghant.

A 34 éves herceg és a 37 éves Meghan frissnek és izgatottnak tűnt, amikor megérkeztek Ausztráliába, ez volt az első közös tengerentúli útjuk házaspárként.

Prince Harry and Meghan Markle Arrive Hand-in-Hand For Their Royal Tour of Australiahttps://www.popsugar.com/celebrity/Prince-Harry-Meghan-Markle-Arrive-Australia-Oct-2018-45380176 https://t.co/HYDd5KP0iy pic.twitter.com/FDgamWxPhz