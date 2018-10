Amy Winehouse hologramként tér vissza a színpadra, kiakadtak a rajongói

Nyolc évvel a halála után „hologramturnéra” indul Amy Winehouse. Ahogyan az közismert, a népszerű énekesnő 2011-ben, mindössze 27 évesen hunyt el alkoholmérgezésben. 2019-ben azonban a BASE Hologram és a Winehouse-család közreműködésének köszönhetően ismét láthatjuk őt előadás közben.

Bár nem ez az első olyan alkalom, hogy egy halott hírességet hologramként turnéztatnak – korábban hasonló sorsra jutott többek között 2Pac, Michael Jackson, Roy Orbison és Frank Zappa is –, Winehouse rajongói nem annyira lelkesednek az ötletért – írja a Lad Bible.

A Twitteren igazi kommentháború tört ki az ügyben:

Amy Winehouse gyűlölte a hírnevet, a halálba drogozta magát, miközben meg akart birkózni a világhírrel. Az, hogy most hologramként fogják turnéztatni, egyszerűen beteg ötlet

– írta egy rajongója.

Mélységesen undorít ez az egész. Nem zsákmányolták ki már éppen eléggé? Hagyják békében nyugodni, és ne tegyék tönkre az örökségét!

– írta egy másikuk.

Voltak persze olyanok is, akik óvatosan védelmükbe vették a turné mögött állókat, mondván, hogy így azok is láthatják az énekesnőt „élőben”, akik még túl fiatalok voltak, amikor meghalt. Egy kommentelő azt is kiemelte, hogy a bevételek az Amy Winehouse Alapítványhoz kerülnek.

A turnéval kapcsolatban Amy édesapja, Mitch Winehouse is nagyon lelkesen nyilatkozott. Elmondása szerint a koncertsorozattal egy új generáció ismerheti majd meg Amy zenéjét. Szerinte a hologramturnéval lánya emléke előtt tisztelegnek.