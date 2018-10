Kulcsár Edina elárulta: autóbalesetet szenvedett az édesanyjával

View this post on Instagram

Végre megtört a jég! 😃👏 Legalább 6 éve könyörgök anyukámnak, hogy tegye le a jogosítványt, de hajthatatlan volt. Sajnos 15 évvel ezelőtt, egy óriási autóbalesetet szenvedtünk anyukámmal, amiben ő nagyon komoly sérüléseket szenvedett. Azóta fél az autóban ( persze mellettem nem😌☝️) viszont most, hogy lett egy unokája, belátta, hogy nagy segítség tudna lenni ha vezetne és valahol a Pappas Auto-nak is köszönhető ez az elhatározása!🙈 Nap mint nap látja, hogy én mennyire szeretek vezetni, mint ahogy azt is, hogy a különböző extráknak köszönhetően ma már sokkal biztonságobban lehet közlekedni, úgyhogy madarat lehet velem fogatni! 👏😇 @pappasauto_hu #hirdetes #vegre #jogositvany #hasznos