Tillát nem védi meg a szakszervezet – beindultak a TV2 őszi műsorai

„Csak vicceltünk” – mondta a TV2, miután szupertitkos műsorstruktúrája szeptember elején beleállt a földbe: besült a korábbi csodafegyver A Piramis, a Masterchefen pedig az sem segített, hogy az „eredeti” bélyegző használata kivételesen nem is volt barokkos túlzás. A kalapból októberben újabb adag műsort kellett elővenni, de mivel ezek mostanában szakmányban készülnek, volt hova nyúlni. Volt, ami sikerült, volt, ami kevésbé. De, hogy a csatornánál Till Attila lesz 2018-ban az év dolgozója, ahhoz már most nem férhet kétség.

Mintha már láttuk volna, csak nem a TV2 műsorán

A testnevelésből felmentettek rémálma, a tavaly már bizonyított Ninja Warrior már bizonyított, érthető volt a visszatérése. Az RTL-en nagyot ment Nyerő Párosra hajazó, Máltán forgatott A legbátrabb páros című valóságshowban tetten érhető az igyekezet, hogy dobjanak nagyobbat, mint a konkurencia. Az első adásban mindez leginkább a költségvetésben volt fellelhető, maga a reality éppen, csak, hogy beindult a végére, bár kétségtelen, hogy nem mindennap látunk partnereiket lángra lobbantó hírességeket. Igaz, az sem fordul elő gyakran, hogy egy ilyen műsor 3 teljes órán át tart.

Talán azért a monstre hosszúság, mert a stáb olyan jól érezte magát a szigetországban, hogy minden szépségét meg akarták mutatni. De hát tudjuk mennyire izgalmas, amikor mások nyaralási fotóit kell lelkesen végignéznünk…

TV2 sorozatból van régi és van új, meg itt az aduász

A magyar sorozatgyártás beindulása az elmúlt években kétségtelenül örvendetes fejlemény volt, a TV2 immár kettőt is műsorra tűzött, a Korhatáros szerelem mellé megérkezett a Bogaras szülők is. A meglehetősen neurotikus pedagógusokat és fura szülőket felvonultató szériának kétségtelen értéke, hogy remek színészeknek ad lehetőséget, hogy a történetből lesz-e valami, az az első epizód alapján még aligha mondható meg.

A nézőknek ismét jutott egy gyerekeket és szüleiket próbára tevő cukiskodójáték természetesen a mindig szupercuki Ördög Nórával, aki nagyon benézte, ha munkába indult feltöltődni az otthoni gyereknevelést kipihenendő. A Mit tenne a gyereked? szellemes ötletre épül, bár azokkal a szülőkkel, akik pszichológiai emberkísérletnek vetik alá sarjaikat közepesen értékes nyeremények fejében, lehet, hogy érdemes lenne elbeszélgetni. Szegény Ördög Nórára a Vigyázat, gyerekkel vagyok! után ismét emésztési kérdések megtárgyalását osztotta a pukifetisiszta szerkesztői akarat.

Ki érti ezt?

A szezon kétségtelenül legnagyobb rejtélye a Sztárok és párok című vetélkedő Kasza Tibi vezetésével. Magam is többször megnéztem, hogy biztosan jól értem-e, hogy itt párjukkal érkező celebritásoknak az a feladata, hogy pofára megmondják, melyik statiszta melyik másik statisztával osztja meg az ágyát. Mindehhez csillogó díszletet építettek, sőt szabályrendszere és mesés főnyereménye is van a játéknak, és igen, Király Viktor és csinos nőismerőse izgatottan párosították össze az idegeneket. Persze a Pénzt vagy éveket után, ahol ismeretlenek életkorát kellett megsaccolni, akár logikus lépésnek is tűnhet. Javaslatom, hogy legyen egy olyan show is, ahol járókelőkről kell megmondani, hogy hol laknak.

Tv2-RTL Klub újabb párhuzama

Az RTL előzetes támadást intézett a Csak show és más semmi című celebes versengéssel szemben. A Szenzációs négyesnek azonban eddig csak saját vasárnap estéjük esett áldozatául, de vajon mi lehet az a csillagközi romboló tévéműsor, ami ellen a nagy RTL megelőző válaszcsapást indít.

Nos, a Csak show és más semmi kétségtelenül nem egy szétstroboszkópozott hakni, az ismertemberek változatos produkciókban mutatják be, hogy nem csak fél órát próbáltak rá, hanem belevetették magukat a dologba, de a kisfilm-produkció-jópofáskodás-zsűrizés típusú forgatókönyvnek itt sem lehet hátat fordítani. Liptai Claudia és Ördög Nóra összeeresztése kétségtelenül érdekes fordulat, szegény Till Attilát pedig a végsőkig megdolgoztatja fizetéséért a munkaadója, hétfőn sportkommentátor, aztán Máltáról köszön be, pénteken meg zsűritagként osztja a pontokat és a Sztárban sztár még el sem kezdődött. Remélem a Tényekben nem kell dolgoznia szegénynek.

Ha már szóba került. A Sztárban sztárban eddig mindig akadt valami jó, remélem, erre még most is lehet számítani, noha ahogy múlnak az évadok, úgy nő az ismeretlen sztárok aránya. De az is lehet, hogy csak én öregszem.