Szexi képet posztolt Kapás Bogi

Kapás Bogi nemrég az Európa-bajnokságon brillírozott, azóta pedig szorgalmasan készül a többi versenyre. Persze azért a pihenésre is kell időt szánni, de hol máshol sziesztázna, ha nem a medencében? Ezt pedig egy képen is megörökítette, bár sajnos a bikini helyett úszódresszt visel, de még így is azt mondjuk: senki nem lebeg annyira szexin, mint az olimpiai bronzérmes Kapás Bogi.

„Jó ez a péntek” – írta egyszerűen a fotóhoz a sportolónő, akinek mintegy 60 ezren követik a közösségi oldalát. A rajongók odavannak érte, a rengeteg kommentben mindenki dicséri az úszónő alakját, amin egyáltalán nem csodálkozunk.