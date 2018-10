Elpityeredett a forgatáson a MasterChef Junior nagyszájú séfje

A szlovákiai születési Papp Anna Glória imádja a főzős műsorokat, a nagymamájával rendszeresen együtt nézik ezeket. Nagy dumás, ahogy majd a műsorban is láthatjuk, azonban sokszor stresszhelyzetben nem reagál túl jól, ami a Masterchef Junior mai adásában is problémát okoz majd. Irányító típus, szeret kísérletezni, és igazán otthon érzi magát a konyhában. Ennek ellenére majd ügyész szeretne lenni felnőttként, hiszen a nagypapája is az, aki az egyik példaképe.

A műsorban láthatjuk, hogy nem minden úgy alakul, ahogy eltervezte, a feszítette tempó miatt, idegen környezetben teljes pánikhelyzet alakul ki Glória körül. „Ezek a főzőlapok és a sütő, ami itt van, túl modern nekem, és hirtelen nem tudtam, hogy mit csináljak, bepánikoltam. Versenyhelyzetben időnként bestresszelek és elpityeredek, viszont három perc múlva már mintha mi sem történt volna, és ez mint egy körforgás, úgy megy” – mondta Glória, akinek többek között a kis Schobert Norbi is versenyzőtársa lesz.

A séfek a segítségére sietnek, de vajon sikerül-e Glóriának a tervezett ételt időben tányérra tennie? Ma este 19 órától kiderül!