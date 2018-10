Várkonyi Andrea Liptainak is hátat fordított

Bochkor Gábor és Várkonyi Andrea 1 hete jelentették be, hogy már nem alkotnak egy párt. Nem sokkal később kiderült, hogy Bochkor mással randizik és Várkonyi is mást szeret már. Ezután jött a következő fordulat: Andi felmondott a TV2-nél, mondván, új kihívásokat szeretne a karrierjében. Ez a teljesen új élet pedig több áldozatot követelt: többek között Liptai Claudiát, hiszen egykor a legjobb barátnők voltak, most pedig már nem is beszélnek egymással.

„Jó lenne most is egy ilyen barátnő, de a TV2-s kolléganője már nem tudja jó tanáccsal ellátni. Nagyon jóban voltak, nem tudom, mi vezetett oda, hogy megszakadt a kapcsolatuk. Még családilag is összejártak, és a lányaik, Panka és Nóri is jó barátnők lettek” – mesélte a BEST magazinnak egy neve elhallgatását kérő, közeli ismerős, majd a lap feltette a nagy kérdést: vajon mi történhetett, hogy mégis hátat fordítottak egymásnak?