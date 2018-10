Meghalt egy stábtag Tom Hanks legújabb filmjének forgatásán

Meghalt a Tom Hanks főszereplésével készülő You Are My Friend című film forgatási szünetében az Emmy-díjas hangtechnikus, James Emswiller – írja a TMZ.

A halálesetről egyelőre csak annyit tudni, hogy a 61 éves szakember egy második emeleti erkélyről zuhant ki, de halálát nem ez, hanem hirtelen szívmegállás okozhatta.

#UPDATE: The medical examiner said the victim was 61 years old. Again, his name is James Emswiller and he’s from the Pittsburgh area. @KDKA pic.twitter.com/PzJ7QKRWZr