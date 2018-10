Király Linda a szakításról: „Tönkrementem”

A Király család címen hamarosan boltokba kerül a zenész családról szóló könyv, amelyben olyan titkokat árulnak el, amelyekről még nem hallottunk azelőtt. A ma megjelent BEST magazinban Király Linda mesélt egy régebbi szakításról, amelybe belerokkant. Pár év leforgása alatt teljesen tönkrement anyagilag és lelkileg is. A fiút, akit csak S-ként emleget, Amerikában ismerte meg, de többszöri újrakezdés után végül zátonyra futott a kapcsolatuk.

„Nyolc évig voltam vele és bár a szívemet addigra százszor összetörte, csak akkor tudtam véget vetni a kapcsolatnak, amikor kiderült, hogy tönkrementem. A menedzsmentem átvágott, a hátam mögött elsikkasztották a lemezcég pénzét, és én már a lakásom bérleti díját is alig tudtam kifizetni. Vártam, hogy az exem segítsen, vállalhatott volna munkát, de nem, ez neki derogált. (…) Sokat tanultam belőle, de akkor is életem legkiszolgáltatottabb helyzetében hagyott cserben” – idézte a könyvet a lap. Király Linda azt is elárulta, hogy a szakítás után többször is próbálkozott a volt párja, de közben megismerkedett Zsomborral, akivel azóta is nagyon harmonikus a kapcsolatuk.