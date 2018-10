Ez a 18 éves lány milliókat költ arra, hogy hírességekkel találkozhasson

A brit Lucy Hughes gyakorlatilag főállású rajongó: a 18 éves lány saját bevallása szerint 6 ezer fontot (~2,2 millió forintot) költött eddig arra, hogy találkozhasson kedvenc hírességeivel.

– nyilatkozta a fiatal lány, aki már kétszer volt Hollywoodban, de járt már Balin és Párizsban is, és természetesen az Egyesült Királyságon belül is nyomon követi kedvenceit.

A méregdrága passziót természetesen elsősorban a szülők finanszírozzák, de Lucy is dolgozik: egyelőre a McDonald’s-ban, de újságírónak készül. Ha pedig egyszer valóra válik az álma, használt veheti majd a most szerzett tapasztalatoknak, nemegyszer ugyanis nagyon ravasznak kellett lennie, hogy ellőhesse a hőn áhított közös szelfit.

Volt, hogy besurrantam olyan helyekre, ahová nem volt jegyem. Volt, hogy kamu karszalaggal jutottam be, és olyan is, hogy kisírtam a biztonságiaknál, hogy engedjenek be.