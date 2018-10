Rafael Nadal is beszállt a takarításba a mallorcai özönvíz után

Kedd éjjel özönvízszerű esőzés csapott le a spanyolországi Mallorca szigetén fekvő Sant Llorenc városra. A viharban tíz ember halt meg, és rengetegen veszítették el az otthonukat.

Rafael Nadal is Mallorcán született, és kötelességének érezte, hogy beszálljon Sant Llorenc helyreállítási munkálataiba. Fényképek is készültek róla, ahogy segít a takarításban. Azt is vállalta, hogy megnyitja a közelben található teniszakadémiájának kapuit azok előtt, akik elvesztették az otthonukat az özönvízben, hogy átmenetileg legyen hol aludniuk.

A teniszező a Twitterre írt részvétnyilvánítást a családtagoknak, akik elvesztettek valakit a viharban.

