Nagy az öröm Pécsi Ildikóéknál

Egy év után végre kiengedték a kórházból Pécsi Ildikó férjét. Az olimpiai bajnok labdarúgó, Szűcs Lajos az otthoni környezetben próbál erőre kapni – írja a Blikk.

„Nagyon boldog vagyok, hogy itthon van végre az én Édesjólajosom. (…) Bottal jár a combnyaktörés miatt, de már egész ügyesen tud menni” – mesélte a Kossuth- és Jászai Mari-díjas színésznő, aki az elmúlt egy évben szinte mindennap bent volt nála, ő tartotta férjében a lelket. Elmondása szerint hatalmas volt a csata köztük, mert férje azt mondta, nem hajlandó tovább küzdeni. „Rettenetesen sokat győzködtem. Aztán végre elhatározta, hogy harcol” – árulta el.

A színésznő szerint most az a legfontosabb, hogy Szűcs Lajos teljesen felépüljön, ezért mással nem is foglalkozik a házaspár. Még a következő tárgyalást is kihagyják, amely a művésznő és volt menye közt zajlik évek óta. „Nem akarok már bíróságra járni. Már csak azt szeretném, ha ennek az egésznek vége lenne” – jelentette ki Pécsi Ildikó.