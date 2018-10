Hernádi Judit Szulák Andival beszéli ki a menopauzát

A Játékszín 2018/2019-es évadának első bemutatója a Menopauza október 12-én. Tallós Rita rendezésében Hernádi Judit, Szulák Andrea, Tóth Enikő és Náray Erika debütál. A színésznők korábban már beszéltek a klimax tüneteiről, illetve hogy ki hogyan veszi észre magán, most pedig a színpadon mutatják be, hogy ezt az állapotot jól is meg lehet élni.

„A Játékszín bulvárszínház, én pedig kifejezetten szeretek bulvárt rendezni. Pályám elejétől tabudöntögető típus vagyok, s ezt mára következetesen feladatként kezelem” – mondja Tallós Rita, a darab rendezője. „Előző két rendezésem is olyasmikkel foglalkozik, amikről vagy nem beszélünk, vagy ha igen, nem elég nyíltan. A menopauza is ilyen, egyszerűen nem illik rá utalni sem. Rendezőként egy dolog fontos számomra: hogy a közönség mellett a színészeim is élvezzék az előadás minden percét. Itt most adott lesz négy zseniális színésznő, akikkel az a feladatunk, hogy a humor segítségével átlendítsük a szorongáson azokat a nőket, akik épp érintettek, vagy csak tartanak a változó kortól.”