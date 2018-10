„Ez egy romkom, de inkább kom, mint rom” – a 200 első randi forgatásán jártunk

A napi sorozat formátum sokáig a két nagy kertévé kiváltsága volt, de az internetes tartalomfogyasztás előretörése miatt ma már a legtöbb csatorna próbál minél több saját gyártású tartalmat készíteni, hiszen ez az, ami image-t épít, és amit máshol, mástól biztosan nem kaphatnak meg. A 200 első randival a VIASAT3 azonban nem a Barátok köztnek vagy a Jóban rosszbannak akar konkurenciát jelenteni: ők nem ugyanarra a célközönségre lőnek. Persze némileg zavarba ejtő, hogy amikor megjött a meghívó egy forgatási napra, pont abba a XV. kerületi stúdióba kellett mennem, ahol éveken át a Barátok közt epizódjait gyártották, de ez persze puszta véletlen, amiről a helyszínen gyorsan megbizonyosodhatok. A nagyjából féléves forgatási periódushoz felhúzott díszletlakások között szambázom, és rögtön megállapítható: a díszletek egyáltalán nem díszletszagúak, tényleg menő, élhető és irigylésre méltó otthonokat húztak fel a produkció számára, és ez az igényesség minden más téren is megfigyelhető. A szappanoperás gyakorlattal ellentétben itt minden szerepet színészek alakítanak, a többségük ismert, népszerű arc, de mégsem a túlhasznált kategóriából, a minőségért pedig a filmszakmában nevet szerzett, rutinos operatőrök, rendezők és forgatókönyvírók vállalták a felelősséget.

„A 200 első randi nem nieche sorozat, de nem is szappanopera. Egy napi sorozat a heti sorozatok igényességével elkészítve. Zárt sorozat, tudjuk mi a vége, ezért pontosan tudjuk, honnan hová haladunk, ami hatalmas segítséget jelent. Nem menet közben íródik, mi egy kész forgatókönyvvel álltunk neki a megvalósításnak.”

Ezt már Móré Annamária, a sorozat kreatív producere meséli, miközben a folyosón várakozunk az elfoglalt színészekre várva.

– teszi még hozzá. A poénok a forgatókönyvíróktól származnak, egy napi sorozat olyan elképesztő munkatempót igényel mindenkitől, hogy itt nincs lehetőség arra, hogy a színészek improvizáljanak. Persze ne egy hasra esős ponénokkal teli vígjátékra gondoljunk: az alkotók leginkább egy feelgood sorozatban gondolkodtak, ami kikapcsol, és egyszerűen jó nézni.

– ezt már a 200 első randi network production executive-ja, Temesvári Marietta teszi hozzá.

Persze adódott a kérdés, hogy mondjuk Trokán Pétert vagy Szerednyey Bélát már nem azonosítják az egykori sorozatszerepeikkel? Emiatt az alkotók egyáltalán nem aggódnak. A Szomszédok és a Linda már elég régen volt ahhoz, hogy a színészei kikerüljenek ebből a skatulyából.

„A sorozatban két férjem van és két lányom, az egyik az első férjemtől, a másik a másiktól, de mindkét férjemmel egy házban lakunk” – nevet a főszereplő Luca (Gáspár Kata) édesanyját, Ildikót alakító Pápai Erika, akit régen láthattunk tévéképernyőn vagy mozivásznon. Ez az egy feleség, és két férj felállás talán kicsit furcsának tűnhet, de ez még nem jelenti azt, hogy ne történhetne meg a valóságban is. A jelenlegi férjet, Dénest alakító Trokán Péter például már találkozott hasonlóval az élete során, igaz, akkor még kamasz volt, a naptár szerint pedig a hatvanas évtizedben jártunk.

Apám Rákospalotán üzemeltetett egy kis meleg konyhás vendéglőt, ahol volt egy szakácsnője, isten nyugosztalja, egy nagyon csúnya asszony volt, de irgalmatlanul jó humorral. Magdi néni nagypofájú, nagyon aranyos, ötvenes nő volt, akinek volt egy férje, miközben volt egy barátja is, és a két férfi tudott is egymásról. Olyannyira tudott, hogy minden este zárás előtt megjelentek mindketten, megittak egy pohár sört, és szépen hazamentek Magdival. Hármasban éltek. Kamaszként kérdeztem is apámtól, hogy a túróba van ez, amire ő se tudott határozott választ adni. Ez valamiféle jól működő szeretethármas volt köztük.

Dénes egy szívsebész, a nagylelkűség a munkájában is fontos, szóval a felesége exférjével is nagylelkű, amikor a férfi beköltözik hozzájuk, hiszen csak a felesége barátjaként gondol rá.

– magyarázza Pápai Erika.

Ildikó és az ő furcsa háztartása persze bár nagyon fontos eleme a történetnek, de azért itt elsősorban Luca sztorijára fókuszálunk. Az eseményeket az indítja be, hogy Luca húga, Zita férjhez megy. Innentől kezdve Ildikó számára csak a kilenc hónap múlva bekövetkező esküvő létezik, ezt tervezi és szervezi naphosszat legjobb barátnőjével, és egyben Zita keresztanyjával, Olgával (Sajgál Erika). Lucával pedig éreztetik, hogy itt lenne az ideje, ha ő is rendbe szedné az életét és megállapodna, ezért a lány úgy dönt, felveszi a kesztyűt: közel egy éve van, hogy lefogyjon, rendes munkát találjon, és megismerje az Igazit.

Aznap épp az Olgát alakító Sajgál Erika is kint van a stúdióban, és a színésznő láthatóan nagyon örül annak, hogy egy ilyen kicsattanó, életigenlő nőt alakíthat, mert magát is hasonló karakternek tartja.

Olga úgy érzi, hogy az élete csúcsán van, ezért mindent belead, és én is pont így érzek a saját életemmel kapcsolatban. Olga szereti az életet, jól lakja be. Lehúzhatná az élet, de nem engedi. Sok mindent tud már róla, amire kíváncsi volt, és ezen tudás birtokában mi jöhet még? Ötven fölött a vágyakozás és a várakozás fenntartása nagyon fontos ahhoz, hogy egy személyiség jól működjön.

Sajgál Erika kifejezetten örül annak, hogy olyan színészkollégák veszik körül a sorozatban, akikkel van közös múltja.

Egy kis Szomszédok reunion

Ha az ember egy stúdióban tartózkodik két egykori Szomszédok-színésszel – mit színésszel, sztárral – , más lesz a levegő rezgéshulláma, és ha ez az ember történetesen újságíró, egyszerűen nem teheti meg, hogy egy kicsit ne merüljön el velük a Szomszédok nosztalgiában. Szerencsére az egykori sorozat még ma is szép emlékként él mind Sajgál Erikában, mind Trokán Péterben. „A Szomszédok is a gyűjteményembe tartozik, egy örök élmény volt. Trokán Péterrel is vannak közös jeleneteink a 200 első randiban, és jó ilyenkor ránézni, és érezni, milyen régóta benne lakik a szívemben” – mondja lelkesen Sajgál. Bár a Szomszédokból Trokán is főképp a szépre és a jóra emlékezik, azért benne akad egy kis keserűség is a korszak iránt. „Hála istennek elmúlt felőlünk a Szomszédok fellege. Ezek a felhők, amik betakarták a mi pályánkat, mostanra elvonultak. A Szomszédok nagyon nagy sikert hozott, és a legnagyobb ajándék, amit egy színész kaphat a népszerűség. Nagyon szép emlék marad az életünkben, ugyanakkor az egyik legfontosabb konzekvenciája az volt, hogy minket a magyar filmgyártásból kiírtak. Kulka volt az egyetlen, aki a Szomszédok vége felé már kapott filmszerepeket, meg Fehér Anna, de belé effektíve szerelmes volt a Bacsó akkoriban. Mindenki azt mondta, hogy ha meglátnak, az erdészt látják bennem. Én ezt megértettem, és tudtam, hogy el kell majd telnie egy kis időnek, hogy ez a szerep kimúljon alólam, de azt nem gondoltam, hogy ez az idő ennyire hosszúra nyúlik. Végül húsz év kellett hozzá, hogy egy másik sorozattal is megtaláljanak.”