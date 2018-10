Dobrády Ákos meztelenül fekszik egy kád gesztenyében

Dobrády Ákos és Iszak Eszti kapcsolata kifürkészhetetlen, bár most állítólag újra együtt vannak, sőt ismét eljegyezték egymást. Az énekes az utóbbi időben leginkább ezzel kapcsolatban szerepel a médiában, hiszen egy ideje már háttérbe vonult: csak zenél, és a saját vállalkozásában dolgozik. Most mégis elvállalt egy reklámszereplést, méghozzá nem is akármilyent: egy kád gesztenyében dalolászik meztelenül.

Dobrády Ákos túrórudi-evés közben énekli a Kicsi Gesztenye című, nagy sikerű számát, egy gesztenyével teli kádban – mi lehetne ennél idillibb? A reklám azonban nem aratott osztatlan sikert, még a rajongók közül is akadt olyan, aki szerint sablonos, és nem kellett volna elvállalnia. Persze azért az énekes legtöbb követőjének tetszett a „produkció”.