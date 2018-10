Channing Tatum nem búsul a válás miatt, újra randizik

Áprilisban jelentette be Channing Tatum és Jenna Dewan, hogy kilenc év után véget ért a kapcsolatuk. Azt is elárulták, hogy nincs bennük szálka, jó a viszonyuk, és a gyerekek miatt mindent megtesznek, hogy ez így is maradjon. A színész azonban nem szomorkodott sokáig tönkrement kapcsolata miatt, állítólag hónapok óta Jessie J brit énekesnővel randizgat – írja a Just Jared.

Az informátor azt mondja, hogy Channing Tatum a koncertturnéjára is elkísérte Jessie-t, és elég komolynak tűnik a dolog közöttük. Nem csak ez a bizonyíték: többször látták már őket kézen fogva sétálgatni, nemrég pedig együtt minigolfoztak Seattle-ben a US Weekly jelentése szerint.