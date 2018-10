Botrány Bollywoodban: egyre több indiai filmsztárt vádolnak szexuális zaklatással

A Harvey Weinstein és más hollywoodi hírességek szexuális zaklatásai nyomán megszületett Metoo-mozgalom Bollywoodot is elérte – írja a contextus.hu.

Az elmúlt hetekben több indiai férfi sztárt is megvádoltak szexuális bűncselekményekkel. A korábbi Miss India, Tanushree Duna nemrég jelentette be, hogy Nana Patekar bollywoodi színész 2008-ban zaklatta őt. Vikas Bahl rendezőt, Rajot Kapoor és Alok Nath színészeket és Kailash Ker énekest is hasonló vádak érték.

A jelek szerint a nők végre a hagyományosan férfiközpontú indiai társadalomban is megtalálták a hangjukat, és nem félnek felszólalni a zaklatás ellen.