Till Attila megszerezte a jogosítványát

Tegnap elstartolt A legbátrabb páros, amelyet a Majka-Tilla duó vezet. Utóbbira még egy nagy feladat vár a héten, hiszen pénteken elkezdődik a Csak show és más semmi is, ahol a zsűribe ül majd be. Nos, ez nem minden: Tilla pár hónappal ezelőtt úgy döntött, hogy elkezd vezetni oktatóval, hiszen eddig nem volt jogosítványa. Ezt is kipipálhatja a bakancslistáján, mert tegnap megszerezte a vezetési engedélyt.

„Levizsgáztam!!!! Hamarosan kézbe kapom a jogsit! Köszi Csendes Balázs, oktatóm!” – írta a fotóhoz Till Attila, akitől sokan érdeklődtek, hogy ezután mi lesz a biciklivel?! Nos, a műsorvezető egyelőre nem válaszolt a kommentekre, de az biztos, hogy mostantól inkább az autót részesíti majd előnyben – főleg, hogy jönnek a mínuszok.