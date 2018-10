Megszületett Owen Wilson 3. gyereke, de nem hitte el, hogy az övé

Csak pár héttel ezelőtt derült ki, hogy Owen Wilson harmadszor is apa lesz, de a napokban már meg is született a kicsi. Két fia után most egy lányt köszönthet a családban, akit Lylának neveztek el – írja a Joy. Nem volt azonban mindig ilyen idilli a helyzet: A 34 éves Vaurine Vongsvirates júniusban kereste meg Wilsont azzal a hírrel, hogy gyermeket vár tőle. Az információt a színész először nem fogadta túl boldogan, a Daily Mail információi szerint ugyanis csak egy apasági tesztet követően volt hajlandó elismerni, hogy valóban ő ejtette teherbe a nőt.

Owen Wilsonnak nincs olyan közösségi oldala, amelyet ő használ, így maximum egy magazinban találkozhatunk majd a babafotókkal, bár a másik két gyerekét is alig láthattuk. A színésznek egyébként is elég keszekusza a magánélete, hiszen a két fia is két nőtől született, és egyik sem tervezett baba volt. Nos, ő mégis azt mondja, hogy a gyerekei jóban vannak egymással és ő is igyekszik minél több időt velük tölteni.