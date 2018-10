Hosszú Katinka: „Több lettem a házasság és a válás által”

Hosszú Katinka a Shane-nel való válás óta is rendkívül sikeres a sportban, pedig sokan temették, amikor szakítottak egykori edzőjével. Az Iron Lady azóta sem beszélt a válás körülményeiről, csupán Shane Tusup adta elő a saját igazát, de ezzel sokan nem értettek egyet. Katinka a Nők Lapjának adott interjújában csepegtet pár információt, de még mindig nem érzi úgy, hogy eljött az ideje a szakítás kibeszélésének.

„A kapcsolatunk különösen bonyolult volt, hiszen emberileg, szakmailag és üzletileg is kapcsolódtunk. Erről az egészről a maga teljességében, összetettségében ma még nem tudok beszélni, de feltett szándékom, hogy egyszer mindent elmondok, hogy mások tanulhassanak belőle” – árulta el a lapnak Hosszú Katinka, aki arról is beszélt, hogy mit adott neki ez a kapcsolat. „Úgy érzem, több lettem a házasság és a válás által” – vallotta be a háromszoros olimpiai bajnok sportoló.