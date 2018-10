Elragadó fehérneműben a várandós Kiss Ramóna

Kiss Ramóna és Lékai Máté augusztus elején jelentették be, hogy nemsokára szülők lesznek. Bár több jel is utalt a műsorvezető terhességére, csak a közeli ismerősök és a közvetlen kollégák tudtak a piciről, hiszen mindenképp a közösségi oldalukon szerették volna bejelenteni az örömhírt. Rami büszke a pocakjára, amit most meg is mutatott egy fehérneműmárka kedvéért.

Kiss Ramóna nemcsak a közösségi oldalán pózol, de szinte az összes plakáton ott van fehérneműben, hiszen nemrég megnyitott az első magyarországi Sloggi üzlet, amelynek várandós vonalát ő képviseli.